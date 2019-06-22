Роспотребнадзор открыл горячую линию для российских туристов в Грузии

Москва, 22 июня. В связи с ситуацией в Грузии Роспотребнадзор открыл горячую линию для защиты прав потребителей туристских и транспортных услуг.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в этой связи [в связи с ситуацией в Грузии] сообщает, что по вопросам защиты своих прав потребители туристских и транспортных услуг могут обращаться на горячую линию Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8–800–555–49–43 (звонок бесплатный)», — говорится в сообщении.

Ведомство также напоминает, что туристы, заключившие договор на посещение Грузии в период с 21 июня 2019 года, имеют право потребовать его расторжения. Если же поездка еще не началась, гражданину возвращается вся уплаченная сумма, а после начала — часть, пропорциональная стоимости неоказанных услуг.

Также требовать возврата денег в полном объеме могут граждане, купившие авиабилеты в Грузию с вылетом с 8 июля включительно.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. В Грузии сейчас находится около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из России, а число самостоятельных уточняется. Об этом пишет «ТАСС».