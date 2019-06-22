От полного политического фиаско Соболь спасли медиаминьоны олигарха-уголовника Ходорковского

«Правильные пчелы» из медийных структур Ходорковского обеспечивают информационное сопровождение кандидату в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. Подставные корреспонденты из аффилированных с «МБХ-Медиа» СМИ помогают ей окончательно «не изваляться лицом в грязи» и сохранить политический вес.

Соболь кололи, она бежала

Любовь Соболь после встречи с избирателями 19 июня в «Центре сбора подписей» в очередной раз попала в неловкую ситуацию, проявив свою политическую незрелость и неспособность вести предметный диалог. Журналист телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев буквально загнал в угол кандидата в депутаты Мосгордумы от 43-го округа неудобным вопросом об источниках финансирования ее избирательной кампании. «Юрист» ФБК так и не смогла пояснить, откуда у нее деньги на агитфутболки для своих волонтеров. Вместо диалога Соболь предпочла бегство и принялась спешно удаляться от журналиста и «Центра сбора подписей», игнорируя остальные вопросы.

«Юриста» ФБК окончательно «закололи» острыми вопросами, если бы на выручку оконфузившейся стороннице Навального не прибежала подставная журналистка, представившаяся сотрудницей сетевого издания Sota.Vision. Девушка бросилась помогать Соболь и спрашивать у нее, почему Афанасьев ведет себя так «назойливо». Прибытие «медийной кавалерии» помогло стороннице Навального сохранить «хорошую мину при плохой игре». Она разразилась тирадой о провокаторах из мэрии и партии власти, а потом спешно ретировалась.

Мохнатые лапы Ходорковского

Сотрудница Sota.Vision не просто так оказалась около Соболь во время беседы кандидата с Афанасьевым. Сетевое издание прочно связано с медиаструктурой беглого олигарха-уголовника Михаила Ходорковского. Принадлежащее опальному миллиардеру «МБХ-Медиа» обеспечивает «правильное» информационное сопровождение всех протестных акций в России и плотно сотрудничает с оппозиционными изданиями в регионах. Напомним, что олигарх также оказывает финансовую и медийную поддержку так называемому «Фонду борьбы с коррупцией» через своего посредника Сергея Мохова, супруга Любови Соболь.

Редакция «Соты» работает в той же повестке, что и «МБХ», только с меньшим масштабом. Открыто поддерживает сторонников ФБК (Навального, Яшина, Соболь и прочих), проводит фото- и видеосъемку всех митингов с участием либеральной оппозиции. Общественные события выворачиваются в нужном русле. Например, на сайте издания публикуются новости о деле Сергея Скрынникова и его участии в религиозно-экстремистской секте «Свидетели Иеговы» (признана нежелательной в РФ. — Прим. ФАН), которое журналисты выдают за свидетельство попрания государством права граждан на свободу совести. При этом Скрынникова пытаются представить в качестве «жертвы режима» и так называемого «узника совести». Правда, в борьбе за права сектантов журналисты забывают рассказывать, как «иеговисты» разрушают семьи, браки, контролируют людей и высасывают из них все деньги.

По сайту Sota.Vision видно, что редакция «нежно любит» «Открытую Россию» (признана нежелательной в РФ. — Прим. ФАН). Ранее «Сота» активно освещала все, что делали активисты Ходорковского до того, как «Открытку» запретила Генпрокуратура и заблокировал Роскомнадзор, а ее сотрудники в полном составе перешли в редакцию портала «МБХ-Медиа». Стоит ли напоминать, что после этого «жаба» и «гадюка» снова стали «лучшими подружками»? Сайт частенько рассказывал о задержаниях сотрудников «Соты» и ретранслировал их контент. Своих же в беде не бросишь. Особенно когда они поставляют фото- и видеоматериалы из регионов.

Не менее теплые чувства «сотные журналисты» испытывают к транжире народных донатов, любителю профурсеток и по совместительству либеральному аморалу Борису Немцову. У них на сайте имеется даже отдельный «кладбищенский раздел» для всех новостей, связанных с покойным оппозиционером.

Пчелы, делающие неправильный мед

Биографии сотрудников издания могут рассказать немало о связях Sota.Vision с медиаструктурой опального олигарха.

Например, главный редактор Олег Еланчик — член национал-либерального движения «Новая оппозиция» («НО»), активист Альянса ЛГБТ и гетеросексуалов за равноправие. Также он является «Рыцарем Немцова моста» — это общественное объединение, которое обеспечивает круглосуточное дежурство на месте убийства Немцова в Москве.

«НО» часто устраивало протестные акции вместе с политическими союзниками и активистами партии «Демократический выбор», которая имеет связи с Ходорковским. Сам опальный олигарх также приятельствовал с Борисом Немцовым.

Два оппозиционера имели единую позицию относительно внутренней российской политики, хорошо отзывались друг о друге и нередко обсуждали вопросы поддержки протестного движения в РФ. Не исключено, что поднималась тема финансирования активистов. Возможно, это объясняет внимание «Открытой России» к Еланчику. Кроме того, главред «Соты» публиковался на сайте оппозиционера Гарри Каспарова — одного из основателей закрытого «либерального шабаша» «Форум Свободная Россия», который также любит посещать Ходорковский. Ведь там собираются антироссийские общественные деятели и журналисты, открыто обсуждающие русофобские идеи и сценарии развала РФ. А таких не поддержать финансово — грех. Теперь нетрудно понять, чем определяется повестка издания.

Корреспондент Sota.Vision Денис Стяжкин тоже пользуется популярностью в «МБХ-Медиа». СМИ Ходорковского периодически использует его материалы и не отказывает в освещении проблем с правоохранительными органами после задержания сотрудника «Соты» на «бессрочном протесте» 30 января.

Интересно, что Стяжкин посещал «Форум Свободная Россия», где радостно фотографировался с лидером «Либертарианской партии» Михаилом Световым и его предположительным любовником Гудом. Фракция находится в союзе с Навальным, «Открытой Россией» и партией «Демократический выбор».

Корреспондент Петр Худокормов и бывшая сотрудница «Соты» Вера Олейникова — звезды Sota.Vision и любимчики «МБХ-Медиа», реагировавшего на любой их чих. В частности, это связано с политической активностью сотрудников. Худокормов снимал видео с протестов, еще будучи школьником, и раздражал одноклассников и учителей значками Немцова на рюкзаке. Подконтрольный миллиардеру ресурс описывал практически все инциденты, связанные с политической активностью корреспондента, в том числе избиение в ТЦ «Океан». «Радио Свобода» сообщало о вызове родителей в полицию за участие несовершеннолетнего в протестных акциях. Причина пристального внимания вполне ясна: избитый на протестах или притесненный школьник идеально подходит для создания «образа жертвы» и порицания властей.

Олейникова активно посещает мероприятия «Открытой России», в том числе тайные и запрещенные. Так, в феврале 2019 года «пчела из «Соты» присутствовала на «Прямой линии с Ходорковским» внутри офиса «Открытки», когда в него нагрянула полиция. Вера в тот день вела репортаж из офиса запрещенного движения, транслировала все происходящее в свой Telegram-канал «Цветы для Володи».

Публикуемой информацией активно пользовалось «МБХ-Медиа» для создания информационного шума и разогрева протестных настроений. Ресурс Ходорковского со всей любовью относился к Олейниковой и оперативно писал о любых несчастьях юной оппозиционерки.

Миньоны Ходорковского на страже Соболь

В итоге получается неприглядная картина. Любовь Соболь — политически незрелый кандидат, который не в состоянии вести дискуссии, корректно общаться с журналистами и отвечать на острые вопросы. А для политика, вышедшего в публичное поле, навык общения с прессой должен быть развит на очень высоком уровне. Необходимо быть готовым ко всему — как к хвалам, так и к неудобным беседам.

Штаб «юриста» ФБК, похоже, не имеет компетентных специалистов для подготовки кандидата в Мосгордуму к подобным ситуациям. Также отсутствуют медийные мощности, которые бы могли помочь нивелировать совершенные промахи. Поэтому у сторонницы Навального остается лишь один выход — бегство. В этом Соболь — настоящая мастерица. Она это показала как во время беседы с журналистом «Царьграда» Афанасьевым, так и с корреспондентами ФАН и в других случаях.

Однако в ФБК на нее сделали ставку, вложили средства. «Мосты сожжены, сзади Москва». Соболь в таких обстоятельствах не могут позволить и дальше падать «лицом в грязь». Это чревато окончательной потерей политического веса и доверия избирателей. Поэтому для помощи и информационного сопровождения привлечены медиаструктуры Ходорковского. Не исключено, что в этом поучаствовал ее муж Сергей Мохов. Теперь «правильные пчелы» по указу своего «пасечника» гоняют жалящих Соболь «шмелей», например «царьградовских». Стараются как могут, но пока это больше похоже на бесполезное жужжание.