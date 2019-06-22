PR-директор Алибасова рассказал о самочувствии Федосеевой-Шукшиной

Москва, 22 июня. Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина действительно госпитализирована, однако ее жизни ничего не угрожает. Об этом рассказал PR-директор продюсера Бари Алибасова и группы «На-на» Вадим Горжанкин.

По его словам, утром в субботу супруге артиста стало плохо, она почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы и вызвала скорую.

«Ее жизни ничего не угрожает. Речи о длительной госпитализации не идет», — заверил Горжанкин.

Он уточнил, что артистка уже собирается домой и чувствует себя нормально.

В то же время, как рассказала дочь актрисы Ольга Шукшина, она «на всех парах мчится» к маме в клинику, адрес которой пока назвать не может.

«Я в дальнем Подмосковье, нахожусь от нее пока далеко», — передает ее слова URA.RU.

Горжанкин также передал слова Алибасова, который утром лично рассказал о своем самочувствии. Он опроверг информацию СМИ о том, что родственники артиста якобы его не лечат и насильно удерживают дома голодающим.

«Меня лечат. Я иду на поправку. Со мной все хорошо. Я вас очень люблю», — сказал продюсер.

Несчастный случай произошел с артистом 4 июня. Заслуженный артист России по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказывал сын музыканта, его отец принял химическую жидкость за напиток.

У Алибасова, которому незамедлительно промыли желудок, диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Несколько дней музыкант находился в состоянии медикаментозного сна, после чего пришел в себя.

У продюсера после выписки из клиники взяли анализы на психотропные вещества.

Накануне стало известно о том, что теща Алибасова скончалась в возрасте 80 лет. Сын артиста Бари Алибасов — младший считает, что во всем виноват стресс из-за отравления музыканта «Кротом».