Путин заявил, что Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами
Москва, 22 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет спускать свой флаг над Курилами, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.
В эфире телеканала «Россия 1» глава российского государства отметил, что реализация программ, направленных на развитие Дальнего Востока, включая Южные Курилы, будет продолжена.
«Ну нет. Таких планов у нас нет», — сказал Путин в ответ на вопрос о возможном спуске флага РФ над Курилами.
По словам главы российского государства, РФ продолжит развивать инфраструктуру на территории Курил.
«Аэропорт открылся недавно, как мы знаем», — напомнил президент России.
Отметим, российско-японские отношения усложняются отсутствием мирного договора. Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года и претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. РФ заявляет, что южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны. Российский суверенитет над территорией подкреплен соответствующими международно-правовыми нормами, и сомнению не подлежит.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что РФ готова к совместному с Японией освоению территорий, однако это не подразумевает передачу Курильских остров. Он подчеркнул, что позиция России касательно южных Курильских островов остается неизменной.