Провалив сбор подписей, оппозиция заранее готовит оправдание для сторонников и западных кураторов

Известный радиоведущий и писатель Армен Гаспарян уверен, что оппозиция провалила сбор подписей на выборах в Мосгордуму задолго до начала избирательной кампании.

«Лжеволонтеры»

Ранее журналист Михаил Фишман в эфире телеканала «Дождь» сообщил, что выдвинувшиеся в Московскую городскую думу оппозиционные политики внезапно пожаловались, что в городе подписи за них собирают якобы фальшивые сборщики. Традиционно пострадавшими стали: Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Любовь Соболь, Кирилл Гончаров, Юлия Галямина.

Так, Илья Яшин, который выдвинулся по 45-му избирательному округу, на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что какая-то непонятная сборщица попросила его поставить подпись за него самого. При этом, по его словам, у нее был фальшивый подписной лист. Конечно же, Яшин пожаловался на нее правоохранителям.

Далее Дмитрий Гудков и его команда заявили об обнаружении «лжеволонтера» его же штаба с фальшивыми подписными листами. Другие сторонники рассказали, что к ним в квартиры от его имени приходили сборщики подписей, которых в действительности туда не направляли. Одним словом, фальшивых сборщиков подписей обнаружили все люди с хорошими лицами.

Провальная стратегия оппозиции

При этом каждый из перечисленных выше заявил, что работа «лжеволонтеров» приводит к провалу их избирательной кампании. Однако с ними не согласен известный российский радиоведущий, блогер и писатель Армен Гаспарян.

«Сбор подписей был провален изначально, как и всегда у них. Я наблюдаю за этим балаганом уже даже не первый десяток лет. Всегда одна и та же схема — до выборов начинаются вопли, что мы всех порвем, что мы всем покажем, у кого подлинная народная поддержка. Но как только начинается сбор подписей, начинается этот балаган — ой, это какие-то подставные люди собирают подписи. Ой, к нам недостаточно много народу приходит, это козни властей и т. д. Так, может, это не козни властей, а ваш реальный рейтинг? Может, надо исходить из этого?» — задает риторический вопрос Гаспарян.

Собеседник ФАН также обратил внимание на то, что перед выборами о каких-то нарушениях всегда заявляют одни и те же люди.

«Опять та же самая категория, что и всегда: Яшины, Янкаускасы, Гудковы, Соболь. Ну, это сборище неудачников, у которых из года в год вечная проблема. Может, там ошибка в ДНК? Может, с этим сначала надо разобраться? К врачам сходить, посмотреть, почему так. Ну, слушайте, если бы это была первая избирательная кампания, все было бы понятно, но всякий раз по одной и той же схеме», — сказал эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

Балаган для западных кураторов

По словам политического аналитика, оппозиция в очередной раз сумела убедить своих западных покровителей в том, что на плотную работу с электоратом необходимы огромные финансовые затраты. И вроде бы начались какие-то организационные действия, однако реальность оказалась очень жестока — истинной поддержки населения нет, а отчитываться за потраченные деньги как-то необходимо.

«Кураторы дают деньги, руководствуясь отчетами всех этих удивительных людей. Они же в отчетах пишут, что у них всенародная поддержка. Что в Кремле все время вертолет на взводе, лишь бы всех эвакуировать, и последнее, что для этого надо сделать, — выиграть выборы в МГД. А для этого нужны деньги. Деньги даются, а дальше начинаются технические сложности. Но отчитываться как-то за потраченные деньги надо, поэтому проще рассказать о том, что ты жертва гонений, произвола, жертва еще чего-то», — продолжает Армен Гаспарян.

Собеседник ФАН обратил внимание на то, что перед выборами о каких-то нарушениях всегда заявляют одни и те же люди. Причем необходимо отметить, что такие моменты оппозиция использует для того, чтобы под общий информационный шум самостоятельно заняться подделкой подписей.

Подделка подписей

Радиоведущий утверждает, что регулярно бывает в разных столичных районах, однако ни разу не видел там ни одного сборщика подписей за «наших чудесных оппозиционеров».

«Может, там какие-то подпольные места есть? Я это допускаю. Или они все время в других районах пребывают, куда я не доезжаю. Я ни разу в жизни не видел этих людей. Конечно, это абсолютно не показатель, я не спорю. Просто если судить по воплям в Интернете, то они уже чуть ли не в каждый подъезд в столице зашли. В общем — одни и те же технологии», — заключил Гаспарян.

Напомним, с начала официальной предвыборной кампании в Московскую городскую избирательную комиссию подали документы 155 человек. Большая часть из них — это самовыдвиженцы. Выборы состоятся 8 сентября.