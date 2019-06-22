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Экономика

Экономист рассказал о рисках для Грузии из-за приостановки турпотока из России

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Грузия

Доктор экономических наук Андрей Марголин заявил, что руководство Грузии само виновато в том, что экономика страны осталась без дохода от российских туристов.

Ранее стало известно, что жители города Тбилиси, чья основная работа связана с обслуживанием туристов, очень расстроены решением властей России приостановить полеты и продажу туров в Грузию. Особенно остро эта проблема встала из-за того, что туристический сезон только начался.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с начала июля вводится запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Так, с 8-го числа туроператорам рекомендовано не продавать путевки, а правительству РФ поручено обеспечить возвращение своих граждан на родину.

Комментируя ситуацию, проректор РАНХиГС, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил: «экономика Грузии очень сильно зависит от прибытия туристов из России, так как они тратят существенно больше денег, чем туристы из других стран».

Экономист рассказал о рисках для Грузии из-за приостановки турпотока из России

«Поэтому потеря наших туристов весьма существенна для этой отрасли. Более того, пострадают не только туристические объекты, но еще и владельцы гостиниц, ресторанов. Одним словом — большие потери в целом туристическом кластере. Ну, конечно, это плохо для рядовых жителей Грузии, которые страдают от действий местной оппозиции. Думаю, спустя какое-то время последуют заявления и всяческие гарантии безопасности. Будут попытки минимизировать сроки отсутствия российских туристов», — говорит эксперт.

Оценивая обстановку в Грузии, собеседник ФАН сообщил, что в настоящее время «грузинское руководство действует во вполне себе антироссийском ключе, как когда-то это делало украинское руководство».

«Происходящее в Грузии диктуется не какими-то самостоятельными решениями, а тем, что согласовано из-за рубежа. Ну и, соответственно, эта антироссийская риторика не является для нас новостью. Здесь ничего неожиданного не происходит. Решение наших властей можно считать самым обоснованным — власти обязаны, это естественно и правильно, думать о безопасности своих граждан, где бы они ни находились.

При появлении подобного рода рисков они должны принимать какие-то меры. С одной стороны, эти меры направлены на обеспечение такой безопасности, а с другой стороны, это внятный сигнал грузинскому руководству: оно само виновато в том, что экономика страны осталась без дохода от российских туристов», — заключил Марголин.

Экономист рассказал о рисках для Грузии из-за приостановки турпотока из России

Напомним, согласно данным Ассоциации туроператоров России, в настоящее время на территории Грузии находится от пяти до семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

Протестные акции в Тбилиси начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию МАП. По некоторым сведениям, к беспорядкам в Тбилиси причастны и местная оппозиция, и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

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Автор: Сергей Гагарин
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