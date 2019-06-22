Экономист рассказал о рисках для Грузии из-за приостановки турпотока из России

Доктор экономических наук Андрей Марголин заявил, что руководство Грузии само виновато в том, что экономика страны осталась без дохода от российских туристов.

Ранее стало известно, что жители города Тбилиси, чья основная работа связана с обслуживанием туристов, очень расстроены решением властей России приостановить полеты и продажу туров в Грузию. Особенно остро эта проблема встала из-за того, что туристический сезон только начался.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с начала июля вводится запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Так, с 8-го числа туроператорам рекомендовано не продавать путевки, а правительству РФ поручено обеспечить возвращение своих граждан на родину.

Комментируя ситуацию, проректор РАНХиГС, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил: «экономика Грузии очень сильно зависит от прибытия туристов из России, так как они тратят существенно больше денег, чем туристы из других стран».

«Поэтому потеря наших туристов весьма существенна для этой отрасли. Более того, пострадают не только туристические объекты, но еще и владельцы гостиниц, ресторанов. Одним словом — большие потери в целом туристическом кластере. Ну, конечно, это плохо для рядовых жителей Грузии, которые страдают от действий местной оппозиции. Думаю, спустя какое-то время последуют заявления и всяческие гарантии безопасности. Будут попытки минимизировать сроки отсутствия российских туристов», — говорит эксперт.

Оценивая обстановку в Грузии, собеседник ФАН сообщил, что в настоящее время «грузинское руководство действует во вполне себе антироссийском ключе, как когда-то это делало украинское руководство».

«Происходящее в Грузии диктуется не какими-то самостоятельными решениями, а тем, что согласовано из-за рубежа. Ну и, соответственно, эта антироссийская риторика не является для нас новостью. Здесь ничего неожиданного не происходит. Решение наших властей можно считать самым обоснованным — власти обязаны, это естественно и правильно, думать о безопасности своих граждан, где бы они ни находились. При появлении подобного рода рисков они должны принимать какие-то меры. С одной стороны, эти меры направлены на обеспечение такой безопасности, а с другой стороны, это внятный сигнал грузинскому руководству: оно само виновато в том, что экономика страны осталась без дохода от российских туристов», — заключил Марголин.

Напомним, согласно данным Ассоциации туроператоров России, в настоящее время на территории Грузии находится от пяти до семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

Протестные акции в Тбилиси начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию МАП. По некоторым сведениям, к беспорядкам в Тбилиси причастны и местная оппозиция, и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».