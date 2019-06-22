Видео с подросшим сыном Фриске впервые за много лет появилось в Сети

Москва, 22 июня. Видео с заметно подросшим сыном эстрадной певицы Жанны Фриске Платоном впервые за много лет появилось в Сети, мальчику уже исполнилось шесть лет.

Ролик, на котором ребенок Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева запечатлен на празднике, опубликовано на фан-странице Платона в социальной сети Instagram.

Поклонники в комментариях к публикации отметили невероятное сходство мальчика с мамой.

«Взгляд Жанны», — написала iriwa2913.

«Мамин сыночек. Она всегда с тобой, защищает и любит!» — прокомментировала lh.643

Стоит отметить, что отец Платона редко делится в Сети фотографиями ребенка. По словам артиста, он хочет уберечь мальчика от излишнего внимания прессы. Шепелев, говоря об отсутствии в соцсетях публикаций с сыном, вспомнил личный опыт. Сам ведущий рано ощутил вкус славы — его начали узнавать в 16 лет.

Напомним, проблемы со здоровьем у солистки группы «Блестящие» Фриске начались несколько лет назад. После того, как артистка родила сына, врачи диагностировали у нее рак мозга. На протяжении двух лет Фриске боролась с онкологическим заболеванием, однако попытки победить болезнь остались безуспешны. Певица скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

Спустя четыре года после смерти Фриске поклонники признаются, что ее по-прежнему не хватает. У памятника артистки на могиле на Николо-Архангельском кладбище в Москве постоянно лежат живые цветы, конфеты и игрушки.

Ранее в Сети появились архивные снимки малыша, сделанные в день смерти солистки группы «Блестящие». На фотографиях мальчик запечатлен на фоне красивого морского пейзажа с уходящим за горизонт солнцем. Остается лишь гадать, где поклонники Фриске взяли семейные фото.