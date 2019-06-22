Путин заявил, что губернаторы должны быть ближе к людям

Москва, 22 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что главы регионов должны постоянно быть в контакте с населением на своих территориях.

Глава российского государства в беседе с ведущим программы «Вести в субботу» Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1» отметил, что это необходимо для того, чтобы губернаторы видели результаты своей работы.

«Надо все время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям», — сказал лидер России.

По его словам, важно получать обратную реакцию от населения и видеть реальный результат своей работы.

«Конечно, у нас губернии есть очень большие и по территории, и по количеству людей, но все-таки надо получать обратную реакцию на то, на что мы работаем, на результаты нашей работы», — заявил Путин.

Глава российского государства во время прямой линии ответил на предложение проехать по стране инкогнито, чтобы понять, что на самом деле происходит. Путину напомнили о комедии «Каникулы президента», в которой главный герой — глава государства — тайно путешествует по территории страны.

У российского лидера поинтересовались, хотел бы он отправиться в такое путешествие. Путин подчеркнул, что ездит по стране, однако инкогнито делать этого не получается.