Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей

Москва, 22 июня. Эксперты назвали тройку лучших поддержанных японских седанов, стоимость которых не превышает 400 тысяч рублей.

«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.

Лидером рейтинга стал Toyota Avensis T25. Отмечается, что моторы и коробки передач у этой модели автомобиля надежны. При этом при выборе варианта с 1.8-литровым бензиновым мотором лучше отдать предпочтение машинам, выпущенным после середины 2005 года, поскольку устранили «жор» масла именно при модернизации в 2005-м году.

Вторую строчку в списке занимает Mitsubishi Lancer X. Под капотом этой модели устанавливался ряд бензиновых двигателей, наиболее распространенными из которых были 1.5, 1.8 и 2.0-литровые моторы. Причем 1.8 и 2.0-литровые агрегаты нужно выбирать в первую очередь.

Тройку лидеров замыкает Toyota Corolla E150, который выхаживает до капремонта по 300-400 километров.