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Девять человек погибли в авиакатастрофе на Гавайях

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Девять человек погибли в авиакатастрофе на Гавайях

Гонолулу, 22 июня. Авиакатастрофа произошла в американском штате Гавайи, девять человек погибли. Соответствующую информацию передает пресс-служба местного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что двухмоторный самолет King Air упал возле аэропорта Dillingham Airfield. На борту воздушного судна находились девять человек.

«С глубокой печалью департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, который упал возле аэропорта Dillingham Airfield, было девять человек», — сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, все пассажиры погибли. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившейся авиакатастрофы.

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Автор: Сергей Петров
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