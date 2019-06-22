Решится ли Трамп на удар, и станет ли тогда Иран новой Сирией или Афганистаном

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал обострившийся конфликт с Ираном в интервью каналу NBC. Он подчеркнул, что в случае начала войны Тегеран может столкнуться с «невиданными до этого разрушениями». При этом президент США тут же добавил, что не стремится к такому исходу. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее президент США, как сообщало информагентство Reuters, передал послание Ирану через оманских представителей, уведомив его о том, что военный удар уже почти неизбежен и что он намерен обсудить целый ряд острых вопросов. Трамп дал короткий срок для ответа. В Тегеране тут же отреагировали, предупредив, что любая агрессия в отношении исламской республики будет иметь серьезные как региональные, так и международные последствия.

Позже американская газета The New York Times, ссылаясь на собственный источник в Белом доме, сообщила, что президент Штатов сначала одобрил идею военного нападения на Иран, где ранее был сбит разведывательный беспилотник США, но потом передумал.

Предполагалось, что удар может быть нанесен около 03.30 по местному времени, что позволило бы избежать огромного числа жертв. Целями могли стать иранские ракетные установки и радиолокационные станции. Однако спецоперация была отменена еще в начале планирования. По данным The New York Times, Вашингтон, возможно, столкнулся со значительными стратегическими или логистическими трудностями.

Независимый журналист и политолог Александр Асафов, тем не менее, считает, что удар Соединенных Штатов по Ирану в этой ситуации изначально казался маловероятным. По его мнению, эти угрожающие заявления из Белого дома были нужны для информационно-психологического воздействия, но дальше Трамп, скорее всего, идти и не планировал. Об этом эксперт сказал корреспонденту ФАН.

«Вопрос — решаться или не решаться на атаку перед американцами всерьез вряд ли стоял. Скорее, перед нами системная информационная работа. Данные о том, что президент США якобы в последний момент передумал, — эта часть имиджевого построения Трампа, заодно они оказали давление на Иран. Так же было и в отношении Северной Кореи, которой американский лидер угрожал ядерным оружием», — обратил внимание наш собеседник.

Необходимость нового формирования политического образа Трампа связана с выборами в Соединенных Штатах в следующем году. Действующий глава Белого дома объявил о намерении участвовать в них и незаметно уже даже запустил кампанию.

«Его имидж будет строиться на роли миротворца, поскольку нынешний президент хочет превзойти своего предшественника Барака Обаму и тоже стать нобелевским лауреатом, положив к себе в копилку несколько «решенных» конфликтов. В первую очередь Трамп будет ставить себе в заслугу урегулирование с Северной Кореей. Учитывая желаемый образ в рамках грядущих выборов, надо понять, что ему сейчас не нужна новая война. Это может разрушить выстраиваемую репутацию. Поэтому, скорее всего, Белый дом продолжит давить на Иран, но устраивать новый затяжной конфликт на Ближнем Востоке, аналогичный сирийскому или афганскому, ему пока просто не выгодно», — отметил политолог.

Это с большой долей вероятности лишит Трампа возможности переизбраться, но при этом исключать серьезного обострения отношений Вашингтона и Тегерана и даже возможных вооруженных столкновений между ними все же не стоит, считает собеседник ФАН.