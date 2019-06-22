Путин заявил о готовности России работать с любым премьером Британии

Москва, 22 июня. Россия готова работать с любым новым премьер-министром Великобритании, который будет заинтересован в сотрудничестве с Москвой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что британская избирательная система существенно отличается от российской, где устоялись демократические процессы. Премьером Соединенного Королевства станет тот политик, которого выберет партия, ни о каком всеобщем голосовании речи не идет.

«Один уходит в отставку. Как приходит на смену другой? С помощью партийной тусовки. Это, честно говоря, для меня странно. Но вот такова английская система», — подчеркнул президент в программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

Путин добавил, что Москва с уважением будет относиться к результатам выборов британского премьера и станет работать со всеми, кто захочет сотрудничества.

Напомним, в конце мая британский политик, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку. Она покинула пост лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее заявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, которые остались недовольны представленным Мэй обновленным соглашением с Евросоюзом по Brexit.

Она останется временно исполняющим обязанности премьера страны до объявления имени преемника. Лидером гонки за пост главы Консервативной партии и премьера Великобритании остается экс-глава МИД Борис Джонсон. По итогам состоявшегося в среду третьего тура голосования парламентской фракции политик набрал 143 голоса, руководитель МИД Джереми Хант — 54 голоса, глава министерства окружающей среды Майкл Гоув — 51 голос, министр внутренних дел Саджид Джавид — 38 голосов. Выборный процесс должен завершиться во второй половине июля.

При этом жители Соединенного Королевства считают Джонсона самым сильным кандидатом на кресло премьера, о чем свидетельствуют данные последнего социологического опроса.