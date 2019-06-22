Сирия, 22 июня. Боец SDF**** погиб в результате взрыва в городе Ракка. ВКС РФ и ВВС Сирии осуществляют совместные боевые вылеты на юге Идлиба. Инженерные части САА продолжают вести подрывные работы в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в южной части Идлиба совместно с ВВС Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут подрывные работы в районе Хакль Дрейхим на юго-востоке Алеппо; обстреливают позиции исламистов на северо-западе Хамы.

Курды: лишились одного бойца в результате взрыва в городе Ракка.

«Аль-Фатх Аль-Мубин»: утверждает, что исламисты уничтожили автомобиль САА к востоку от Хамы.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что сирийские ВВС осуществили боевые вылеты над оккупированными джихадистами вооруженной оппозиции территориями в западной части Алеппо. Авиаудары военных самолетов пришлись по военной базе возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1*** террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», располагающейся недалеко от города Аль-Мухандисин. В результате воздушной атаки военному объекту исламистов был нанесен серьезный ущерб. В частности, были уничтожены три военных пикапа и бронеавтомобиль. Отмечается, правительственные силы задействовали авиацию ввиду непрекращающихся нарушений режима тишины со стороны боевиков на линии разграничения сил.

Между тем Telegram-канал (SyrianArabNewsAgency) передает, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) приступили к новому этапу работ, направленных на ликвидацию следов военного присутствия радикалов незаконных бандгрупп, в районе Хакль Дрейхим на юго-востоке Алеппо. Саперы сил САР намереваются завершить все необходимые мероприятия до 14.00.

Провинция Даръа

Военный источник в сети Telegram (norsfs) заявил о том, что неизвестные радикалы атаковали один из контрольно-пропускных пунктов Сирийской арабской армии (САА) к западу от города Даиль, расположенного севернее административного центра региона. Официальные новостные порталы данные сведения пока не подтверждали. Никакой информации о последствиях налета также не поступало. Напомним, территория провинции Даръа, как и соседней Эль-Кунейтры, была полностью зачищена от радикалов вооруженной оппозиции в результате военной операции «Базальт», завершившейся в июле 2018 года. Как известно, благодаря содействию российского Центра по примирению враждующих сторон властям САР удалось достичь мирного урегулирования конфликта со многими боевиками. Более того, тем, кто не имел отношение к военным преступлениям против сирийского народа, была предоставлена возможность урегулировать свой правовой статус с правительством.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба продолжаются боевые вылеты объединенной авиации ВКС РФ и ВВС Сирии. Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что российские ВКС атаковали огневые позиции джихадистов недалеко от деревни Заккум, в районе которой наблюдается повышенная частотность артиллерийских обстрелов противника. Тем временем сирийские самолеты нанесли авиаудары по фортификационным сооружениям боевиков в окрестностях населенных пунктов Ан-Нукейр, Хан Ас-Сабиль и Бальюн, передает тот же источник. Данные о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока выясняются. Напомним, правительственные войска стремятся уничтожить военные объекты и технику радикалов, дабы обезопасить мирные населенные пункты от постоянных обстрелов с их стороны.

Провинция Ракка

Появилась информация о новом взрыве, прогремевшем в административном центре провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (krakflickan_sw), в результате детонации бомбы, заложенной в одном из западных районов города, погиб член «Демократических сил Сирии» (SDF). На данный момент неизвестно, было ли СВУ установлено террористами «Исламского государства»1 во время оккупации данных территорий, или взрыв стал следствием подпольной деятельности так называемых спящих ячеек террористической группировки. Напомним, Ракка была захвачена курдами еще в октябре 2017 года, тем не менее город все еще не безопасен для проживания гражданских лиц.

Провинция Хама

Радикалы незаконных бандформирований продолжают распространять ложные сведения о потерях, якобы понесенных Сирийской арабской армией (САА). Боевики группировки «Аль-Фатх Аль-Мубин» заявили о том, что уничтожили военный автомобиль военнослужащих САА вблизи города Хардана к востоку от Хамы. Однако данные сведения не получили подтверждения от официальных СМИ.

Между тем правительственные подразделения, дислоцирующиеся в районе города Джурин, ударили по расположениям джихадистов недалеко от населенных пунктов Аль-Хавиджа, Анкави и Заккум на северо-западе региона. Об этом сообщает Twitter-канал (Step_Agency). Информация о нанесенном радикалам уроне в настоящий момент уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)