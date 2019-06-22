Отказ россиян ехать в Грузию нанесет серьезный удар по экономике страны, считает сенатор

Москва, 22 июня. Экономика Грузии серьезно пострадает, если российские туристы откажутся от посещения страны. Соответствующее заявление сделал член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Как пишет РИА Новости, Морозов подчеркнул, что именно Россия занимает лидирующие позиции по туризму в Грузию​​​.

«Более полумиллиона туристов в год. Основные потребители многих видов грузинской продукции», — сказал сенатор, отметив, что достаточно большая диаспора грузин проживает на территории РФ.

По словам Морозова, отказ российских туристов ехать в Грузию повлияет на экономику страны.

«Отказ наших туристов ехать в Грузию, конечно, очень серьезно скажется на экономике страны. Она должна очнуться и дать отпор своим радикалам. Иначе неизбежна дальнейшая деградация власти», — объяснил парламентарий.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки граждан РФ в Грузию, где накануне начались массовые протестные акции. Об этом напоминает «360».

С точки зрения экспертов, к организации провокаций и беспорядков в Грузии могут быть причастны США. Об этом свидетельствуют и слова старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме этого, к провокациям могут быть причастны работающий в Грузии фонд «Свободная Россия», который финансирует Вашингтон, и Агентство США по международному развитию. Также граждане США и Евросоюза активно подстрекают жителей Грузии к беспорядкам, формируя в Сети выгодный США информационный фон.

Ранее председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что Крым готов стать альтернативой для тех туристов, которые хотели посетить Грузию в 2019 году.