Британская полиция проверила дом Джонсона после сообщений о женских криках

Лондон, 22 июня. Британская полиция проверила сообщения о женских криках, которые, по утверждениям СМИ, доносились из дома кандидата на пост премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, расположенного на юге Лондона.

Согласно заявлению Скотленд-Ярда, сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому политика и опросили жильцов. Соседи, по словам полиции, оказались в полном порядке, их безопасности ничего не угрожает.

«Никаких правонарушений и явных причин для беспокойства сотрудниками полиции выявлено не было», — подчеркивается в сообщении.

При этом The Guardian со ссылкой на свидетелей произошедшего и соответствующую аудиозапись утверждает, что Джонсон повздорил со своей сожительницей — 31-летней Кэрри Саймондс.

Police called to loud altercation at Boris Johnson's home https://t.co/oRcF7Ci0Mq — The Guardian (@guardian) 21 июня 2019 г.

Напомним, 7 июня премьер-министр Британии Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии. Она останется временно исполняющим обязанности премьера страны до объявления имени преемника.

О намерении уйти в отставку Мэй заявила еще в конце мая. Сделать это ее вынудили однопартийцы, которые остались недовольны представленным политиком обновленным соглашением с Евросоюзом о выходе Британии из объединения.

Лидером гонки за пост главы Консервативной партии и премьера Великобритании по итогам состоявшегося в среду третьего тура голосования парламентской фракции остается экс-глава МИД Джонсон. Он набрал 143 голоса, руководитель МИД Джереми Хант — 54 голоса, глава министерства окружающей среды Майкл Гоув — 51 голос, министр внутренних дел Саджид Джавид — 38 голосов. Выборный процесс должен завершиться во второй половине июля.

При этом жители Соединенного Королевства считают Джонсона самым сильным кандидатом на кресло премьера.