СМИ сообщили о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной

Москва, 22 июня. Актрису, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали после приступа бронхиальной астмы, сообщил Telegram-канал Baza.

Артистка, почувствовав удушье, вызвала домой медиков. Прибывшие к Федосеевой-Шукшиной врачи сделали ей ингалирование и отправили в больницу.

В каком сейчас состоянии находится 80-летняя звезда, остается неизвестным.

Напомним, в начале июня в больницу попал муж Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов, который случайно выпил жидкость для прочистки труб. Медики диагностировали у музыканта сильные ожоги пищеварительной системы и дыхательных путей. Он несколько дней находился в состоянии медикаментозного сна, пару дней назад его выписали из больницы.