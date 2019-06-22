Волочкова пересела в эконом-класс и выбирает дешевые гостиницы

Москва, 22 июня. Анастасия Волочкова приняла участие в открытии курортного сезона в Анапе, где продемонстрировала поклонникам знаменитый шпагат. На гастролях жила скромно.

Балерина остановилась в скромных номерах, которые стоят от четырех тысяч рублей. Во время гастролей также отказалась от услуг визажиста, макияж делала самостоятельно. Гримерку гостья тоже не посчитала нужной и обходилась без нее. Билет в обратную сторону стоил небольших трат – бизнес-классу Волочкова предпочла «эконом». Как известно, балерина практически никогда и ни в чем себе не отказывает. Из-за такой экономии в туре, поклонники и недоброжелатели Волочковой предполагают, что у знаменитости плохи дела в финансовом отношении.

Шоу для выступления в Анапе Анастасия ставила вместе со своим партнером Николаем Челноковым. Шоу «Балерина и клоун» было поставлено за две недели и пользовалось большим успехом. Билеты продавались около двух тысяч рублей.

Волочкова и Челноков думают, что шоу будет пользоваться популярностью и в других городах, что принесет им хороший заработок. Однако считает, что для организации подобных туров необходима спонсорская поддержка.

«Если найдутся спонсоры, то мы поедем в тур по городам России», — говорит Челноков.

Напомним, что на концерт артистов в Анапе мэр города запретил выделять деньги, так как посчитал запросы Волочковой слишком завышенными. За свое 17-минутное выступление на сцене балерина просила весьма солидную сумму, выплатить которую городские власти себе позволить не могли, о чем сообщает Пятый канал.