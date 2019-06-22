Курс биткоина преодолел психологическую отметку

Москва, 22 июня. Курс биткоина, самой популярной криптовалюты, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов, о чем свидетельствуют данные торгов.

Согласно сообщению новостного сайта CoinDesk, который специализируется на биткоинах и цифровых валютах, его стоимость по состоянию на 6.44 по времени Москвы достигла отметки в 10761 доллар. При этом на пике, зафиксированном в 6.14 по столичному времени, криптовалюта стоила 10882 доллара.

Стоимость биткоина поднялась выше отметки в девять тысяч долларов на днях, что произошло впервые с мая 2018 года. После этого, как показывает статистика, рост стоимости криптовалюты продолжился. Накануне курс биткоина обновил годовой рекорд, превысив отметку в 9,8 тысячи долларов.

По словам экспертов, в целом с начала 2019 года биткоин подорожал на 164%. Однако курс криптовалюты по-прежнему существенно ниже пиковых уровней, отмеченных в конце 2017 года. Тогда он был близок к 20 тысячам долларов.

Стоит отметить, что в конце февраля Верховный суд России признал биткоин средством отмывания денег: суд внес понятие «криптовалюта» в постановление по делам о легализации денег и имущества, приобретенного преступным путем. То есть статьи 174 и 174.1 УК РФ о легализации преступных доходов должны распространяться и на виртуальную валюту.

Ранее американская компания Facebook анонсировала выпуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году, передает телеканал «360». Как полагают эксперты, она способна вытеснить доллар США в течение нескольких лет.