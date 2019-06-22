Ростуризм рассказал, как россияне смогут вернуть деньги за путевки в Грузию

Москва, 22 июня. Туристы, которые приобрели путевки, экскурсии и авиабилеты в Грузию, смогут вернуть свои деньги, сообщается на сайте Ростуризма.

«Граждане, заключившие договоры о реализации туристского продукта по направлению в Грузию с 21 июня имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при расторжении договора до начала путешествия туристу возвращаются все деньги, а после начала — часть в размере стоимости не оказанных услуг. Путешественники, которые отдельно купили авиабилеты и экскурсии, заказали отель, также смогут вернуть средства.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. Российский лидер подписал указ после того, как Грузию захлестнули протестные акции.

Беспорядки в грузинской столице — Тбилиси — начались после того, как депутат Государственной думы Сергей Гаврилов открыл сессию Международной ассамблеи православия.

По некоторым данным, к беспорядкам в Тбилиси причастна не только оппозиция, но и Соединенные Штаты. Это подтверждает заявление старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее сказал: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который считается антироссийским. За беспорядками в Тбилиси может также стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что граждане США и ЕС в социальных сетях активно подстрекают жителей Грузии к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.