Поперечный «дал леща» Урганту в эфире Первого канала

Москва, 22 июня. Популярный российский телеведущий Иван Ургант получил «леща» от известного видеоблогера Данилы Поперечного в эфире Первого канала.

Гостями юмористического шоу «Вечерний Ургант» стали участники творческого объединения «КЛИККЛАК». Ургант во время эфира вспомнил о программе под названием «Дай леща» и заявил о желании понять, «что чувствует человек, когда его бьют сырой рыбой по лицу».

Ведущий предложил зрителям ударить его по лицу настоящей рыбой. Он выбрал «рыженького» мужчину, сидящего в зрительном зале. Им оказался комик Данила Поперечный. Тот не стал медлить и ударил ведущего по лицу настоящей рыбой.

«Может быть, это и весело, но зато теперь все кошки мои», — сказал Ургант.

Напомним, съемки новых выпусков популярного шоу «Вечерний Ургант» проходили в Санкт-Петербурге в период с 17 по 20 июня. Ранее команда телевизионного шоу опубликовала необычную фотографию со съемок. На ней ведущий Иван Ургант стоит на фоне вывески блошиного рынка на Удельной. Отметим, гостями передачи стали тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, известный певец Александр Розенбаум, советский и российский актер Олег Басилашвили.

Ранее Ургант высмеял решение российского прокатчика фильма об Элтоне Джоне «Рокетмэн» убрать ряд сцен из фильма. По его словам, соответствующее решение привело к обратному эффекту: зрители стали еще больше интересоваться вырезанными сценами.