Любимый ведущий Трампа убедил его отменить авиаудар по Ирану

Вашингтон, 22 июня. Американский лидер Дональд Трамп отменил удар по Ирану, прислушившись к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона, сообщила газета The New York Times.

По данным издания, Карлсон в один из последних дней в беседе с американским президентом выразил мнение, что акция возмездия за сбитый Тегераном американский беспилотник была бы полным сумасшествием. Ведущий убеждал Трампа в том, что «ястребы» в администрации американского лидера, настаивая на атаке по Ирану, не действуют в интересах президента. По его мнению, если Трамп развяжет войну с Ираном, то он может забыть о возможности переизбраться на второй срок.

Газета обращает внимание, что Карлсон был не единственным человеком, который отговаривал Трампа от агрессии против Ирана. Однако остается неизвестным, кто именно убедил лидера Соединенных Штатов в последний момент отказаться от решения ударить по Тегерану.

Ранее был опубликован фрагмент интервью главы США каналу NBC, в котором американский лидер констатировал, что отменил нанесение ударов по Ирану незадолго перед тем, когда должны были подняться в воздух военные самолеты США. По его словам, он принял такое решение после того, как его проинформировали о количестве жертв атаки.

Корпус стражи исламской революции в четверг заявил, что был сбит американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство Ирана. Американская сторона утверждает, что иранские военные поразили летательный аппарат, когда он был в международном воздушном пространстве.