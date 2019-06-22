Генсек МАП призвал Грузию взять на себя ответственность за инцидент в Тбилиси

Афины, 22 июня. Политическое руководство Грузии во всех деталях знало порядок проведения сессии Межпарламентской ассамблеи православия и должно взять на себя ответственность за случившийся на заседании инцидент. Об этом заявил генеральный секретарь МАП Андреас Михаилидис.

Он подчеркнул, что генассамблею, согласно порядку ее проведения, всегда ведет ее президент, который является россиянином. Главой же МАП выступает генсек — грек по национальности. Этот пост сейчас и занимает Михаилидис, который подчеркнул, что Грузия знала обо всем этом.

По его словам, группа депутатов и протестующих радикалов во время сессии прервали заседание и потребовали немедленного удаления российских представителей, что институционально невозможно — генассамблея не может продолжить работу без председателя и аккредитованных членов делегации из РФ. Затем, уточнил Михаилидис, участники мероприятия переехали из грузинского парламента в гостиницу, где и завершили встречу в присутствии российских коллег.

Генсек МАП назвал произошедшее в Тбилиси провокацией группы националистов и призвал Грузию взять ответственность за инцидент.

«Это мое официальное заявление, я делаю его как генеральный секретарь организации, со всей ответственностью», — цитирует его РИА Новости.

Он заверил, что произошедшее в Тбилиси никак не повлияет на работу МАП в будущем. Следующее заседание, по его словам, пройдет в Санкт-Петербурге.

Напомним, протесты в Грузии начались на этой неделе, пишет «Царьград». Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, открывая сессию, сидел в кресле спикера парламента. Грузинская оппозиция возмутилась произошедшим, что вылилось в массовые беспорядки, хотя сам парламентарий заявлял, что он не сам выбрал это место. Работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

К зданию парламента начали стихийно стекаться радикально настроенные граждане, которые потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и председателя Службы безопасности страны.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал с креслом, в которое посадили Гаврилова, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. За беспорядками может стоять и Агентство США по международному развитию.

Примечательно, что граждане США и стран Евросоюза активно подстрекают грузин к волнениям в социальных сетях и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.

Впоследствии, как напоминает телеканал «360», президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий осуществлять воздушные перевозки граждан с территории России в Грузию. Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории иностранного государства, а также их багажа.