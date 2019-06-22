Крым готов стать альтернативой курортам Грузии

Симферополь, 22 июня. Крым готов стать альтернативой для тех туристов, которые хотели посетить Грузию в 2019 году. Соответствующее заявление сделал председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Провокация, которую устроила грузинская сторона, однозначно даст огромный отрицательный результат для всей страны. Они допустили большую глупость, которая отразится на простых людях Грузии и их туристической отрасли», — отметил Черняк.

В интервью РИА Новости парламентарий заявил, что последние несколько лет «только российские туристы вытягивали всю туриндустрию и экономику Грузии».

«Крым готов стать альтернативой для российских туристов, которые в этом году планировали посетить Грузию. Крымский полуостров не уступает своей красотой природы и является более безопасным и комфортным регионом для российских туристов», — подчеркнул Черняк.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки граждан России в Грузию. Соответствующее решение было принято после того, как накануне в Тбилиси начались массовые протестные акции.

Эксперты уверены, что к организации провокации и беспорядков в Грузии могут быть причастны Соединенные Штаты. Об этом свидетельствуют высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он ранее заявил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Также в Грузии функционирует фонд «Свободная Россия», который финансирует Вашингтон. Организация ведет антироссийскую деятельность. Кроме этого, за провокациями может стоять Агентство США по международному развитию.

В Сети жители США и ЕС также активно занимаются подстрекательством граждан Грузии и призывают их к беспорядкам, поддерживая «борьбу» с РФ. Таким образом в Интернете создается информационный фон, который безусловно выгоден Соединенным Штатам.