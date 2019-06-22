Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД. МИР за неделю. ФАН-ТВ

Следствие по крушению Boeing-777 И вновь всех собак в деле о крушении Малайзийского самолета в Донбассе повесили на русских. Казалось бы, наконец-то обнародованы итоги работы нидерландской совместной следственной группы. Но это «новое» оказалось не забытым еще «старым». Официальный представитель Российского МИД Мария Захарова заявила: Москва разочарована. Судите сами: в докладе комиссии в качестве подозреваемых упоминаются трое россиян и 1 украинец. Сведений об их причастности к воздушным силам России следствие не предъявило, но еще в прошлом году категорично заявило: самолет якобы сбили ракетой из российского ЗРК «Бук». Впрочем, Москву к расследованию не допустили даже на пушечный выстрел. Данные, предоставленные в свое время нашей страной, попросту проигнорировали. Делом занялись Украина, Бельгия, Австралия, Малайзия и Нидерланды. В Министерстве иностранных дел видеоматериалы следственной группы по этому громкому делу назвали фальсификацией. Президент России Владимир Путин убежден – без участия России объективным расследование быть не может. «Мы считаем, что там нет никаких доказательств. И всё, что было представлено, ни о чём не говорит. У нас есть своя версия, мы её представили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет. <...> И надо вернуться всё-таки к тому, о чём мы говорили: кто разрешил полёты над зоной боевых действий? Россия, что ли? Нет. А истребители где были и где эти абсолютные доказательства того, что это ополченцы стреляли либо кто-то другой? Там очень много вопросов, понимаете, много, а на них не отвечают. Просто выбрали один раз и навсегда, назначили виновных – и всё. Нас такой подход к расследованию не устраивает», — Владимир Путин, президент России Boeing-777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года. Но причины катастрофы, жертвами которой стали 298 человек, по-прежнему окутаны тайной. К слову, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад ранее заявлял: доказательств о вине России явно недостаточно, ведь ракета, сбившая лайнер, могла быть и на вооружении Украины, а само уголовное дело изначально видело целью «повесить преступление на русских». Впрочем, окончательные итоги станут известны позже, когда начнется суд — 9 марта 2020 года. Следствие утверждает, что фигурантов дела станет еще больше.

Россия приостанавливает ДРСМД Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – на грани развала. Госдума России приняла закон о приостановке ДРСМД в ответ на бездумные действия США. Это не окончательная точка. Однако инициатором диалога в этом направлении Москва больше не станет. С нас хватит! Новый закон Госдуме предложил сам президент России Владимир Путин, и депутаты его поддержали: «Россия осталась в единственном лице, американцы свою позицию обозначили. Процесс выхода ими полностью контролируется, по существу точка невозврата пройдена ими. <…> В итоге принято политическое решение договор приостановить», — Владимир Шаманов, председатель Комитета Госдумы по обороне Напомню, штаты объявили о выходе из ракетного договора, заключенного еще с Советским Союзом в начале этого года, а угрожать начали еще осенью прошлого. В нарушениях этого соглашения по традиции обвинили Кремль. Дескать, дальность ракет военного комплекса «Искандер» превышает 500 км, что запрещено. Россия голословные обвинения категорически отвергла — более того, ответила взаимностью: обвинила США в несоблюдении договора и его приостановила. Счет - один - один. Впрочем, Вашингтон, похоже, «не парится»: развал оружейных соглашений для них стал, по сути, трендом. ДРСМД, международный договор по торговле оружием, ядерная сделка с Ираном. К гадалке не ходи, на очереди и другой документ: о стратегических наступательных вооружениях. Россия и США о его продлении так и не договорились, хотя сроки истекают уже в 2021 году.

Новые войска США в Польше Одни мосты США беспощадно сжигают, другие – наводят. Вашингтон и Варшава договорились о размещении войск в Польше, о чем сообщил ее министр обороны. Причем, это не благотворительная акция Белого дома, сеющего «мир и благоденствие всем народам». Щедрая Варшава готова раскошелиться на два миллиарда долларов, необходимых для строительства военной базы, и взять на себя все расходы на увеличение милитаристского присутствия звездно-полосатых. Ну просто невиданное гостеприимство! Уже сейчас американский контингент в Польше — 4,5 тысячи человек: казалось бы, куда больше? Теперь же он перевалит за 5 тысяч и пополнится военными беспилотниками. Варшава убеждена: только так можно отпугнуть возможного противника. Вопрос: какого? Ах, Россию? Но, позвольте, ядерную державу натовскими вояками не запугаешь. Тогда бы уж лучше пугало поставили у восточных границ. По крайней мере, вышло бы дешевле для польских налогоплательщиков. Вот уж точно: у страха глаза велики. «Польша становится заложником непродуманной и деструктивной политики со стороны руководства. Эта страна сегодня пытается перехватить пальму первенства в Евросоюзе и показать свою преданность и Соединенным Штатами, и негативному курсу по отношению к нашему государству», — Юрий Швыткин, депутат Госдумы У границ Калининградской области, которая как раз примыкает к Польше, уже был замечен «непрошенный гость» - американский самолет-разведчик. Воздушные рубежи России для Запада словно медом намазаны. А уж на этой неделе, во время совместных учений стран НАТО в Балтии, вражеская авиация кружилась как рой назойливых мух у наших границ. Российским Су-27 пришлось подниматься на перехват нескольких самолетов — ВВС Швеции и США. Учения альянса закончились аккурат до 22 июня, что символично, если вспомнить о дате начала Великой Отечественной войны.

Трамп идет на второй срок Дональд Трамп официально баллотируется в президенты 2020 года. Об этом американский лидер объявил в Орландо, выступая перед сторонниками и, вероятно, будущими избирателями. В своей речи хозяин Белого дома не забыл о России, с которой, несмотря ни на что, намеревается наводить мосты. «Никто не был жестче с Россией, чем Дональд Трамп! Я нарастил военную силу, я ввел санкции в отношении России и по всей Европе предоставил альтернативный источник энергии, который очень сильно конкурирует с Россией», — Дональд Трамп, президент США По всем законам бизнеса, у предприимчивого Трампа уже есть конкуренты и в президентской гонке: на низком старте политики Джо Байден и Берни Сандерс. Любимец супермоделей Трамп на их фоне – просто мальчик: на днях ему стукнуло всего лишь 73. Эпатажный президент на этой неделе уже долетел до головокружительных высот, точнее, Голанских. Именем американца в регионе назван поселок. Это реверанс от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за признание Штатами в марте этого года сирийских Голан израильской территорией, и за одобрение переноса столицы из Тель-Авива в Иерусалим. Впрочем, подарок, похоже, никто в мире не оценил. Организация Объединенных Наций однозначно назвала Голанские высоты зоной, аннексированной Израилем еще с 1981 года. Трамп на эти заявления смотрит свысока.