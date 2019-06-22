Завод по производству ткани возобновил работу в Алеппо

Дамаск, 22 июня. Завод по производству ткани возобновил свою работу в сирийском Алеппо после завершения боевых действий, сообщил сотрудник предприятия Мухаммед Нурхаджа.

Нурхаджа сообщил, что завод регулярно получает заказы от местных производителей одежды.

«Наша ткань отличного качества, поэтому ее используют для пошива самой разной одежды», — приводит его слова РИА Новости.

Во время боевых действий многие сотрудники предприятия уехали из города. Но после освобождения Алеппо от террористов люди начали постепенно возвращаться в свои дома. Зарплата, которую сотрудники предприятия получают, позволяет им проводит ремонт пострадавших от обстрелов квартир.

Руководство завода рассчитывает на поддержку государства в вопросах полного восстановления производства. По словам директора завода Закарии Раджеха, в данный момент остается открытым вопрос с электричеством.

«У нас до сих пор отсутствует электричество. Из-за этого все оборудование работает от генератора. Очень большая часть выручки теряется, местные власти обещали разобраться — надеемся на помощь», — добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Алеппо освободили от боевиков в 2016 году, через год было объявлено о победе в Сирии над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). В данный момент сирийские власти занимаются восстановлением республики и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.