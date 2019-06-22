МВД и Росавтодор создадут «островки безопасности» на базе бывших постов ДПС

Москва, 22 июня. МВД и Росавтодор прорабатывают вопросы организации так называемых «островков безопасности» на базе бывших постов ДПС, где водители смогут остановиться на отдых и получить помощь от полиции и медицинских работников. Об этом рассказали в пресс-центре министерства.

Как объяснили представители ведомства, «островки безопасности» появятся в целях создания условий для безопасного движения. Планируется, что в этих местах периодически будут присутствовать медперсонал, работники МЧС и сотрудники полиции.

«Также будет предусмотрено наличие обустроенных помещений, где при необходимости будут размещены водители, пассажиры и транспортные средства, оказавшиеся в затруднительной ситуации», — передает ТАСС сообщение МВД.

В ведомстве уточнили, что схема размещения многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования уже сформирована.

По данным министерства внутренних дел, по состоянию на начало 2019 года в России функционируют 77 стационарных постов ДПС, 59 из них расположены на дорогах федерального значения, 18 — регионального.

Ранее на научно-практической конференции в центре безопасности дорожного движения МВД прозвучали предложения расширить полномочия инспекторов, дать им возможность лишать нарушителя водительского удостоверения до решения суда. Многие участники назвали действующий кодекс, который был принят 17 лет назад, устаревшим.

Однако депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что данные изменения никогда не будут применены. Он объяснил, что ограничить водителя в правах может только суд.