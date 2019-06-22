Москва, 22 июня. Воссоединение Крыма с Россией было лишь вопросом времени. Соответствующее заявление сделал бывший украинский дипломат Олег Волошин.

В эфире телеканала NewsOne он сказал, что если бы в 1990-е годы президентом РФ был не «компромиссный и признавший условные границы государств» Борис Ельцин, то полуостров вошел в состав России еще тогда.

«Если бы Путин был президентом Российской Федерации в 91-м году, Украина бы стала независимой, но практически 100% без Севастополя, который был городом союзного подчинения, базой Черноморского флота и, скорее всего, одним из условий признания независимости было бы, что Севастополь остается в составе России, как Калининград остался», — объяснил Волошин.

По его словам, полуостров остался в составе Украины лишь благодаря «мудрости» киевской власти, которая предоставила Крыму в 1994 году статус автономии. Волошин заметил, что Россия и Украина близки и ментально, и культурно, так как «вышли из одной империи». Поэтому для Киева важно наладить отношения с Москвой.

«Мы почему-то решили, что можем выйти из империи, хотя мы ментально и культурно едины. Мы до сих пор живем в едином культурном и информационном пространстве», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что киевская власть предполагала, что после разрыва отношений с РФ может вести себя как Польша или страны Балтии.

«Мы почему-то считали, что, выйдя из этой империи, мы можем вести себя так, как ведет себя Польша или даже страны Балтии, хотя прекрасно понимали, что у нас другая история, другой характер отношений», — резюмировал Волошин.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведения референдума. Его результаты показали, что большинство местных жителей поддерживают вхождение полуострова в состав Российской Федерации. В Москве неоднократно отмечали, что голосование было проведено в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

Ранее экс-канцлер РФГ Герхард Шредер заявили, что Крым является давней русской территорией. По его словам, передача полуострова первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым Украинской ССР была обусловлена спецификой советского подхода к управлению страной, а возвращение Крыма соответствовало волеизъявлению населения и прошло на законных основаниях. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова Шредера, отметив, что многие западные политики в настоящее время воспринимают Крым как один из российских регионов.