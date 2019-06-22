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Кравчук рассказал об опыте работы с подчиненными

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Кравчук рассказал об опыте работы с подчиненными

Киев, 22 июня. Представители украинского президента Владимира Зеленского высказывают разные позиции, отметил первый лидер Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne. По его мнению, им нельзя этого позволять.

Кравчук обратил внимание на то, что в настоящее время наблюдается «пониженное и примитивное» отношение к слову. Бывший украинский лидер добавил, что нельзя позволять подчиненным высказываться якобы от своего имени.

Кравчук рассказал об опыте работы с подчиненными

Первый президент Украины рассказал о своем опыте работы с подчиненными. По словам политика, в его администрации было все по-другому: с народом могли общаться только он сам и его пресс-секретарь.

«Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить», — сказал украинский политик.

Он добавил, что при пятом президенте Украины Петре Порошенко была аналогичная ситуация, отметила «Газета.ру».

Бывший украинский лидер также раскритиковал высказывание действующего главы государства о том, что в здании администрации «трудно работать». На что Кравчук посоветовал ему отправиться в шахту.

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Автор: Данила Копп
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