СМИ заявили о пролете российского Су-24 вблизи испанского авианосца

Мадрид, 22 июня. Российский бомбардировщик Су-24 пролетел на близком расстоянии от испанского авианосца Juan Сarlos I, принимавшего участие в учениях НАТО в Балтийском море, сообщили местные СМИ.

Самолет из России пролетел на небольшой высоте рядом с боевым кораблем «на относительно низкой скорости», заявил телеканал Antena 3. По его данным, российское воздушное судно обнаружили радары, при этом никаких мер не было применено, поскольку маневры бомбардировщика не сочли опасными.

Стоит отметить, что в южной части Балтийского моря с 9 по 21 июня прошли учения Baltops-2019 (Baltic Operations). Маневры выполнялись у берегов Литвы, Латвии, Польши, Германии, Швеции и Дании. В учениях участвовали контингенты 18 стран НАТО и партнеров альянса. Всего было задействовано более 40 самолетов и вертолетов, 44 военных корабля и порядка 12 тысяч военнослужащих.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов призвал НАТО остановить военную активность у российских границ для снижения напряженности. Военно-морской флот (ВМФ) России организовал контроль за начавшимися в Балтийском море учениями военно-политического блока. На дежурство заступили две корабельные ракетно-ударные группы.

При этом маневры Североатлантического альянса в очередной раз ознаменовались рядом происшествий. Как напоминает телеканал «360», десантный корабль ВМС Польши ORP Gniezno получил повреждение днища. Судно натолкнулось на подводное препятствие во время операции по высадке десанта.

Кроме того, во время учений на Дравском полигоне на севере Польши вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания составила около 100 гектаров, локализовать пожар удалось не сразу.