Москва, 22 июня. Многие европейские политики разочарованы из-за плохих отношений с Москвой. Соответствующее заявление сделал временный глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених.

В интервью изданию Hannoversche Allgemeine он согласился со словами президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который сказал ранее о необходимости налаживать отношения с РФ. Мютцених подчеркнул, что к повторному сближению с Москвой может привести «больше реализма в ожиданиях от России».

«Больше реализма в наших ожиданиях от России может привести к повторному сближению. В его словах, как и в высказываниях многих других, прослеживается разочарование из-за того, что с Россией не установились партнерство и мирное сосуществование», — объяснил Мютцених, вспомнив заявление Штайнмайера.

Парламентарий подчеркнул, что европейский миропорядок можно сохранить, установив партнерские отношения с РФ. По словам Мютцениха, целесообразно с Москвой вести переговоры и искать общие интересы и совместные пути.

«Если нам нужен европейский миропорядок, то нам просто необходимо привлечь к этому Россию», — резюмировал парламентарий.

Ранее бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорст Тельчик заявил, что Россия была настроена на сближение с Европой, однако Брюссель отвернулся от нее. По его мнению, европейцы ухудшили отношения с Москвой в начале 2000-х годов.

Слова экс-канцлера ФРГ прокомментировал заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с Федеральным агентством новостей он заявил, что Москва действительно была готова сблизиться с европейскими партнерами, однако те предпочли слушать волю Вашингтона.