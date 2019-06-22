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Украинцы предпочли русский язык мове при общении с друзьями

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Украинцы предпочли русский язык мове при общении с друзьями

Киев, 22 июня. Украинцы в повседневной жизни в равной мере предпочитают использовать как русский, так и украинский языки. Об этом свидетельствует исследование компании TNS.

Согласно исследованию, в кругу семьи одинаковое число украинцев использует как русский, так и украинский языки (по 49% респондентов).

Однако украинский язык чаще всего используют в сфере формального общения, например, на работе (48% против 47%) и в учебных заведениях (53% против 30%).

При этом на русском украинцы предпочитаются общаться с друзьями (52% против 44%) и в Интернете (56% против 36%).

Тем не менее 63% украинцев заявили, что украинский язык является для них родным, но это не мешает им говорить на русском, отметил телеканал «360».

В исследовании отмечается, что украинский язык чаще используют жители западной и центральной Украины, а на востоке и юге преобладает русский язык. На украинском языке в основном говорят в малых населенных пунктах, а на русском —  в крупных городах.

Напомним, в апреле Рада приняла закон об украинском языке. Подразумевается, что украинцы должны использовать мову практически во всех сферах жизни.

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Автор: Данила Копп
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