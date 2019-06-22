Профессор-онколог назвал причины самых смертельных видов рака

По каждому из названных Минздравом наиболее опасных видов рака есть определенные группы риска, связанные с хроническими заболеваниями и даже способом употребления чая. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Алексей Котельников.

Ранее министерство здравоохранения РФ назвало самые «смертельные» виды рака в России. Согласно опубликованной RT статистике ведомства за 2018 год, наиболее высокий показатель частоты летальных исходов среди всех заболевших зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%. На втором месте — злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных протоков, коэффициент летальности в этих случаях составил 38,4%. При раке пищевода — 29,9%.

«Все названные локализации рака характеризуются отсутствием симптомов или минимальными симптомами: проявления болезни уже свидетельствуют о запущенности», — пояснил Алексей Котельников причины попадания трех названных видов опухолей в список наиболее коварных.

Профессор с сожалением констатировал, что все названные диагнозы практически невозможно обнаружить на ранней стадии болезни, когда она легче всего поддается лечению. Особенно это касается наиболее «смертельного» вида опухолей.

«Ранней диагностики рака поджелудочной железы нет и не предвидится — нет таких научных достижений, которые бы позволили нам свидетельствовать о том, что диагностика позволит выявлять рак на более ранней стадии», — пояснил медик ФАН.

По словам Алексея Котельникова, для того, чтобы повысить продолжительность жизни таких больных, медики сейчас занимаются развитием методов точной диагностики опухоли и совершенствованием методов лечения на тех стадиях, когда болезнь уже проявилась.

Однако попытаться защитить себя от коварных недугов можно тем, кто входит в группы риска по указанным заболеваниям. С каждым из названных Минздравом диагнозов связаны характерные предпосылки, которые необязательно, но довольно часто вызывают рост «плохой» опухоли в конкретных органах.

«Чисто теоретически можно было бы включить в группу регулярно обследуемых всех, кто болен хроническим панкреатитом, всех больных сахарным диабетом, особенно если это лица мужского пола и они старше 50 лет. Именно в этой популяции мы вправе ожидать наиболее частые диагнозы рака поджелудочной железы», — пояснил Алексей Котельников.

Однако онколог при этом отметил, что в группу риска по этому признаку попадают миллионы людей: регулярное наблюдение и обследование такого количества пациентов не может себе позволить ни одна страна в мире, пояснил медик.

«Рак печени наиболее часто встречается у пациентов с повышенным содержанием альфафетопротеина в крови, хроническими гепатитами и циррозами печени вирусной этиологии, рак пищевода — при рефлюксной болезни пищевода и хронических эзофагитах (воспаление слизистой пищевода. — Прим. ФАН)», — назвал профессор наиболее характерные причины болезней, расположившихся на втором и третьем местах по показателю летальности.

Кроме того, Алексей Котельников назвал факторы, которые не напрямую, но опосредованно могут влиять на появление в организме наиболее коварных видов опухолей.

«Рак пищевода чаще встречается там, где употребляют горячие жидкости и крепкие спиртные напитки. Это правда. Он почти немыслим в странах средиземноморского бассейна, — пояснил собеседник ФАН. — А в странах Северной Европы, России или странах Средней Азии — Казахстане, Туркменистане, где традиции предусматривают употребление чая в полулежачем положении, когда движение горячей жидкости дольше продолжается по пищеводу, действительно рак встречается чаще».

Регулярное употребление алкоголя, по словам профессора, также может являться причиной хронического панкреатита либо доводить до цирроза вирусный гепатит у пациента, а эти заболевания, в свою очередь, создают риск возникновения рака поджелудочной железы или печени.

Рак поджелудочной железы у пациентов из группы риска могут выявить инструментальные методы диагностики, в том числе лучевые исследования и МРТ, однако из-за небольшого размера органа обнаружить его на ранних стадиях крайне сложно. При подозрении на рак печени пациентам из группы риска медики также рекомендуют инструментальные виды исследований, в первую очередь УЗИ и анализы крови на альфафетопротеин. Рак пищевода диагностируется с помощью эзофагоскопии.

В числе видов рака, от которых чаще всего умирают пациенты, также были названы опухоли в трахее, бронхах и легких: показатель летальности составил 21,9%. На пятом месте по количеству смертей среди заболевших рак глотки — 17,3%.

Реже всего медики фиксировали летальные исходы при раке кожи, за исключением меланомы, — 0,4%, щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%). В целом показатель смертности от онкологических заболеваний в России по итогам прошлого года составил 6%.