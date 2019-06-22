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В НАТО оценили вероятность войны с Россией

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В НАТО оценили вероятность войны с Россией

Москва, 22 июня. Война между Россией и Североатлантическим альянсом маловероятна, но все же возможна, говорится в докладе Оборонного колледжа НАТО «Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО».

«Риск военного конфликта между НАТО и Россией низкий, однако нельзя его не рассматривать как вероятность», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что в Прибалтику необходимо отравить еще больше американских военных, поскольку, как считает автор доклада, прибалтийские республики могут стать для России «способом для разрушения архитектуры безопасности Европы». В докладе отмечается, что развертывание военных должно дополнять существующие договоренности по расширению передового присутствия.

Ранее в американском конгрессе предложили выдавать странам — членам НАТО из Восточной Европы, которые используют советское вооружение, кредиты на покупку американской техники. По их мнению, союзники по военно-политическому блоку зависят от Москвы, поскольку этим странам необходимо покупать у России запчасти.

Увеличение военных бюджетов государств НАТО способно привести к ситуации наподобие холодной войны, заявили в министерстве иностранных дел России.

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Автор: Данила Копп
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