Владимир Путин ответил на вопросы россиян в ходе «прямой линии». События дня. ФАН-ТВ

«Прямая линия» с президентом Начнем с главного – 20 июня вся страна следила за «прямой линией» с президентом Владимиром Путиным. 4 часа 8 минут. За это время глава государства ответил на 81 вопрос. Звонки, смс-сообщения, видеообращения сыпались со всех уголков света. Из России, Германии, Франции, Украины и не только. Всего президенту отправили около двух миллионов вопросов, но ответил он на самые актуальные. Рост зарплат, поддержка многодетных семей, проблемы здравоохранения, ситуация на международной арене. Владимир Путин рассказал о новом виде поддержки родителей, у которых появился первый и второй ребенок. Сумма пособия — прожиточный минимум для ребенка в регионе. Это около 11 тысяч рублей. Средства могут получить семьи, у которых доход на человека составляет полтора прожиточных минимума и меньше. А со следующего года помощь окажут родителям, доход которых — два прожиточных минимума на человека. Рассказал глава государства и о финансировании здравоохранения. «Особенно важно по онкологии, — там значительное увеличение. Мы в два раза увеличили финансирование закупок препаратов по онкологии. Скажем, для химиотерапии 80 млрд было, сейчас — 150 млрд», — Владимир Путин, президент России

Освобождение из «китовой тюрьмы» Президента спросили и про нашумевшую «китовую тюрьму». Он отметил, что проблема возникла из-за высокой стоимости млекопитающих. И в тот же день, 20 июня белухи и косатки отправились на свободу. В Приморье началась транспортировка животных к месту их выпуска. Перевозят косаток по дорогам и рекам. Это займет около шести дней. До Сахалинского залива их сопровождают тренеры, ученые и ветеринары. Процесс это трудоемкий, предполагается, что всех животных выпустят на свободу до октября. Я напомню, о так называемой «китовой тюрьме» стало известно еще в прошлом году. Тогда появилась информация о незаконном вылове сотен косаток и белух — все они содержались в недопустимых условиях. Следователи завели несколько уголовных дел.

Храм в Екатеринбурге ищет новое место Защитники сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге могут вздохнуть с облегчением. Городская епархия во главе с митрополитом Кириллом отказалась строить на этом месте храм святой Екатерины. Собор возведут на другом, пока не определенном участке. Мэрия, по итогам более 10 тыс. обращений горожан, уже представила список наиболее вероятных адресов. Напомним, что протесты захлестнули Екатеринбург в мае: местные жители возмутились стройкой храма в сквере у Театра Драмы. Наиболее радикальные активисты устроили беспорядки и были задержаны. С остальными горожанами власти начали диалог и, судя по всему, пришли к взаимопониманию.

Задержание террористов Следственный комитет раскрыл крупную сеть финансистов из запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Силовики ФСБ задержали двух человек — они, по версии следствия, привлекали жителей Дагестана и других регионов (в общей сложности более 200 человек) к сбору денег на террористическую деятельность. Подробности данного дела рассказали в СК РФ: «Установлено, что в период с 2014 по сентябрь 2017 года члены террористической организации из числа российских граждан, находясь на территории САР, организовали финансирование ее террористической деятельности». <…> Для финансирования терроризма было собрано не менее 8 млн рублей от более чем 200 лиц из ряда российских регионов, в том числе и от лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела о преступлениях террористической направленности», — Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Штраф для автомобилистов Новый штраф для автомобилистов может появиться в России. Выложить немалую сумму придется водителям-зайцам, которые решили бесплатно проехать по платной дороге. Чтобы рассчитаться за проезд сейчас автолюбителям приходиться останавливаться около специального пункта. Его строительство стоит недешево. В правительстве считают, что сегодня необходимо использовать систему «свободный поток», которая сделает передвижение по дороге проще, но «зайцев» появиться в таком случае больше. Инициативу парламентарии сейчас обсуждают. Предполагается, что собранные при штрафовании деньги будут поступать в бюджеты российских регионов.