Ученые назвали ранний признак неизлечимой болезни
Москва, 22 июня. Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что одним из ранних признаков необратимых нейродегенеративных процессов, которые вызваны болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина. Об этом говорится в материале, опубликованном в Science Alert.
Ученые подчеркивают, что изменения в серотониновой системе могут начаться за десятки лет до появления моторных симптомов. Отметим, они встречаются на начальной стадии болезни Паркинсона, а с течением времени только усугубляются.
В исследовании приняли участие 14 человек из Греции и Италии, у которых обнаружена редкая мутация в гене SNCA. Эти люди именно из-за этого изменения в гене входят в группу риска развития болезни Паркинсона. Стоит отметить, что у семи из 14 человек диагностировали недуг во время медицинского обследования головного мозга, а у остальных не проявились характерные для болезни симптомы.
После получения результатов исследования ученые пришли к выводу, что происходят некоторые изменения в серотониновой системе, которая оказывает серьезное влияние на настроение человека, его сон и моторную функцию. По мнению специалистов, данная информация станет еще одним шагом на пути к созданию новых способов диагностики заболевания и его лечения.
Ранее научная группа из канадского Исследовательского института Крембиля и Университета Торонто пришла к выводу, что при обжарке кофейных зерен вырабатываются особые вещества фенилинданы, которые препятствуют развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Как напоминает «Газета.ru», болезнь Паркинсона — это один из бичей современной стареющей цивилизации. По данным статистики, от этого недуга страдают около 1% всех людей, возраст которых превышает 70 лет. Характерными признаками болезни Паркинсона являются заторможенность, дрожание конечностей, скованность мышц, отсутствие равновесия, депрессия, тревога, раздражительность и безразличие к окружающим.