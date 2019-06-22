Трамп отреагировал на обвинения в изнасиловании

Вашингтон, 22 июня. Американский лидер Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании, высказанные в его адрес писательницей Джин Кэрролл.

Ранее журнал New York Magazine опубликовал отрывок из новой книги Кэрролл, в котором она утверждает, что Трамп изнасиловал ее раздевалке магазина Bergdorf Goodman на Манхэттене «в конце 1995 года или в начале 1996-го». По словам женщины, Трамп попросил ее помочь в выборе подарка, и в итоге они решили спуститься в секцию нижнего белья. Американская журналистка утверждает, что там американский лидер набросился на нее и изнасиловал, сообщил телеканал «360».

Трамп, комментируя очередные обвинения в домогательствах, заявил, что никогда не встречал Кэрролл. Он также обратил внимание на то, что у американки вышла новая книга и она всяческим образом пытается ее продать. Трамп посоветовал продавать произведение Кэроллл в отеделе художественной литературы.

Трамп добавил, что «ложные обвинения умаляют серьезность» реальных преступлений подобного характера, отметила «Свободная пресса».

«Если у кого-то есть информация о том, что Демократическая партия работает с госпожой Кэрролл или с New York Magazine, пожалуйста, сообщите нам об этом как можно скорее. Мир должен знать, что на самом деле происходит. Это позор, люди должны платить высокую цену за такие ложные обвинения», — говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении Трампа.

Напомним, в конце 2016 года несколько женщин обвинили Трампа в домогательства. Глава Соединенных Штатов неоднократно отвергал все обвинения, называя их сфабрикованными.