Трамп намерен выдвинуть врио главы Пентагона на пост министра обороны

Вашингтон, 22 июня. Американский президент Дональд Трамп принял решение выдвинуть временно исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на пост министра обороны страны.

Согласно сообщению Белого дома, соответствующее заявление глава США сделал в пятницу.

«Сегодня президент Дональд Дж. Трамп объявил о своем намерении назначить следующих лиц на ключевые позиции в своей администрации», — отмечается в сообщении.

По последним данным, президент США предлагает кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона, Дэвида Нокрвиста — на должность заместителя министра обороны, Райана Маккарти — на пост министра сухопутных сил.

По словам Дональда Трампа, предыдущий исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан не намерен продолжать процесс утверждения в сенате. Это решение он принял для того, «чтобы посвятить больше времени своей семье», объяснил глава Белого дома. Отметим, исполняющий обязанности главы американского оборонного ведомства Шанахан проработал в этой должности полгода.

Ранее Федеральное агентство новостей объяснило, с чем связана столь частая смена и.о. главы министерства обороны страны и почему именно Эспер займет эту должность.