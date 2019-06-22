Матвиенко объяснила, почему необходимо отстаивать историческую правду о Второй мировой

Москва, 22 июня. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне. Глава верхней палаты правительства опубликовала в своем блоге на сайте Совфеда пост, посвященный Дню памяти и скорби.

Матвиенко отметила, что фальсификаторы пытаются переписать предысторию и истории Второй мировой и Великой Отечественной войны и пересмотреть их итоги. Цель этих попыток — лишить Россию статуса государства-победителя со всеми вытекающими из этого правовыми и моральными последствиями, рассорить народы, ослабить силы и влияние современной РФ, а также вытолкнуть на политическую, социальную и экономическую периферию, считает она.

«Основополагающая идея фальсификаторов — перевалить ответственность за развязывание мировой войны, за тяготы, лишения, разрушения, которые она причинила, и на Советский Союз. То есть фактически поставить его на одну доску с гитлеровской Германией», — написала российский политик.

Еще не так давно подобные идеи казались просто невозможными. Матвиенко добавила, что «ставить знак равенства между СССР и фашистской Германией» — значит проявлять неуважение к тем, кто отдал жизнь в борьбе с человеконенавистнической идеологией и политикой нацистов.

Спикер отметила, что Вторая мировая война является детищем Гитлера, но ответственность лежит также на английских, французских, польских политиках, которые не поддержали предложения руководства СССР о совместных действиях против захватнической политики Третьего рейха.

«Больно и тревожно видеть, что в целом ряде стран ее уроки многими политиками, государственными деятелями не усвоены. В том числе и в государствах Восточной Европы, подвергшихся гитлеровскому нашествию», — констатировала Матвиенко.

Политик обратила внимание на то, что сейчас людям, особенно молодому поколению, навязывают ложные представления о важнейших событиях истории, включая роль СССР и Красной армии в борьбе с фашистской Германией. По ее мнению, это делается для того, чтобы на публике хладнокровно обсуждать моральную допустимость и военную целесообразность «нового вооруженного конфликта с Россией».

«Можно было бы, конечно, не обращать на всё это большого внимания. Наша совесть чиста: никакое другое государство в мире не сделало столько для победы над самой большой угрозой, с которой когда-либо сталкивалось человечество, сколько сделал Советский Союз», — подчеркнула Матвиенко.

В России отмечается День памяти и скорби 22 июня — в годовщину начала Великой Отечественной войны, когда фашистские захватчики вторглись на территорию СССР.