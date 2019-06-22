Трамп рассказал, чем обернется для Ирана война с США

Вашингтон, 22 июля. Американский лидер Дональд Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США. Своими мыслями он поделился в интервью телеканалу NBC.

По словам Трампа, Иран в случае войны с США столкнется с «невиданными прежде разрушениями».

При этом американский лидер отметил, что не хочет такого развития событий.

«Но я не стремлюсь к этому», — приводит телеканал слова главы Соединенных Штатов.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в четверг заявил, что сбил американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство Ирана. Позже стало известно, что рядом с летательным аппаратом летел самолет США с 35 людьми, однако иранские военные не стали сбивать его, несмотря на то, что он так же, как беспилотник, нарушил воздушное пространство. Американская сторона в свою очередь заявила, что беспилотник был сбит в международном пространстве.