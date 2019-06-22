«Аэрофлот» прекращает полеты в Грузию с 8 июля

Москва, 22 июня. Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию.

Такие меры приняты в соответствии с указом президента России, который вводит с указанной даты временный запрет для российских авиакомпаний на осуществление авиаперевозок.

Лайнеры «Аэрофлота» с 8 июля не будут летать из и в Тбилиси.

С настоящего времени усилия авиакомпании будут направлены на то, чтобы вывезти россиян, которые находятся в Грузии. Те, у кого билеты в Россию на 8 июля или позднюю дату могут перенести время перелета на более ранее время.

Пассажиры, которые приобрели билеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить возврат полной стоимости билета по месту его приобретения, либо бесплатно изменить перевозку.

Также пассажирам предлагают без удержания дополнительных средств изменить перевозку, пунктом начала или окончания которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ.

Напомним, протестные акции в стране начались после открытия депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым сессии Международной ассамблеи православия.

По некоторым сведениям, к беспорядкам в Тбилиси причастная и местная оппозиция, и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, отметим, на территории Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», которой является антироссийским. За беспорядками в Тбилиси может стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что в Интернете граждане США и ЕС активно подстрекают жителей Грузии к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.