Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям. События дня. ФАН-ТВ

Путин запретил полеты в Грузию Жители нашей страны, судя по всему, воздержатся от путешествий в Грузию. На некоторое время. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете перелетов в республику с 8 июля — в целях безопасности наших сограждан. Это связано с тем, что ранее в Тбилиси начались массовые протесты: радикалы атаковали парламент, когда депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, по приглашению грузинской стороны, открывал здесь сессию Международной ассамблеи православия. Оппозиции пришлось не по душе, что Гаврилов, опять же, по инициативе хозяев, сел на место спикера парламента. Недовольные активисты, кстати, с флагами не только Грузии, но и Соединенных Штатов, начали беспорядки, в ходе которых пострадали более 200 человек. По некоторым данным, за событиями в Тбилиси может стоять Агентство США по международному развитию. Западные соцсети при этом активно призывают Грузию к антироссийским протестам.

Предвыборные лозунги Порошенко Тем временем экс-президент Украины Петр Порошенко стремительно начал борьбу за голоса избирателей. Лидер партии «Европейская солидарность» озвучил цели на досрочных выборах в Раду: по его словам, фракция намерена защитить демократию, государство, независимость судов, а также курс Украины на пути к НАТО и ЕС. Впрочем, стоит ли говорить, что за пять лет президентства Порошенко, мягко говоря, не добился своих целей, поэтому поддержат ли его жители страны — большой вопрос. Ответ на него мы узнаем уже скоро, по итогам парламентских выборов — они состоятся 21 июля.

США пригрозили Ирану Соединенные штаты вновь грозят войной на Ближнем Востоке. «Разрушения, которые еще никто не видел» — именно так президент США Дональд Трамп описал последствия от военных столкновений с Ираном, если они, конечно, произойдут. А вероятность этого, кажется, растет с каждой минутой. По крайней мере, ранее Трамп уже заявлял, что планировал удар по трем иранским объектам, но отменил его якобы из жалости к более чем сотне жертв. Президент добавил, что к войне не стремится, но, исходя из политики США на Ближнем Востоке, можно посчитать, что слова пока расходятся с делом.