Тбилиси, 22 июня. Главный режиссер московского театра Et Cetera, российский и грузинский актер Роберт Стуруа резко высказался о протестах в столице Грузии. Мнением артист поделился на своей странице в социальной сети Facebook.

«Злой дух победил… нацисты празднуют: нет больше Грузии», — написал Стуруа.

Массовые протестные акции в Тбилиси начались 20 июня. Протестующие выступили против участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Согласно последним данным, в ходе манифестаций травмы и ранения получили по меньшей мере 240 человек. Более 300 протестующих были задержаны.

Вечером в пятницу протесты возобновились с новой силой. Протестующие потребовали выпустить задержанных ранее манифестантов и отправить в отставку главу МВД Грузии.

К беспорядкам помимо местной оппозиции могут быть причастны США. Эти данные, в том числе, подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

На территории страны работает базирующийся в США фонд «Свободная Россия», деятельность которого, по мнению ряда экспертов, носит антироссийский характер. Не исключено также, что за беспорядками в Тбилиси стоит Агентство США по международному развитию. В Сети пользователи из США и ЕС активно подталкивают граждан Грузии к волнениям и высказываются о поддержке их «борьбы» против России.

Тем не менее, грузинский президент Саломе Зурабишвили обвинила в организации протестов Россию, сообщает газета «Известия». Глава государства назвала Москву «врагом и оккупантом» и заявила, что в дестабилизации ситуации якобы заинтересованы российские власти. Однако глава государства не подкрепила обвинения доказательствами.