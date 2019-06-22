Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы о защите Брестской крепости

Москва, 22 июня. Минобороны РФ в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны обнародовало рассекреченные документы о защите Брестской крепости. Соответствующий раздел создан на сайте министерства.

«Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор ее защитников, до конца сдерживавших натиск врага», — сообщается на сайте Минобороны.

Ведомство рассекретило реальные воспоминания защитников крепости, которые были записаны после войны, и наградные документы. Среди опубликованных бумаг представлена выдержка из боевого донесения, которое нашли в штабе 45-й немецкой дивизии, разгромленной под Москвой. Благодаря нему командование Красной армии лишь в 1942 году узнало о подвиге защитников Брестской крепости.

Документы рассказывают о многочисленных попытках немецких войск захватить крепость и ожесточенном сопротивлении ее защитников. В одном из них приведены свидетельства подвига организатора обороны на участке, центром которого стал так называемый восточный форт Брестской крепости, майора Петра Гаврилова.

Советский офицер сражался так смело и упорно, что пораженные его отвагой немецкие военные, проявив уважение, оставили Гаврилову жизнь. Согласно свидетельствам очевидцев, в лагерный госпиталь, куда отправили защитника крепости, из Бреста приезжали немецкие офицеры, чтобы своими глазами увидеть настолько мужественного и упорного противника.

Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 года. Авиация фашистской Германии нанесла массированные удары по железнодорожным узлам, местам постоянной дислокации войск, аэродромам, военно-морским базам и многим городам Советского Союза на глубину до 250-300 километров от государственной границы.