Тбилиси, 22 июня. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с представителем ЕС и исполняющим обязанности посла США ситуацию с массовыми протестами в стране. Об этом сообщила администрация главы государства.

В переговорах также участвовали послы Германии, Франции, Нидерландов, Болгарии, Британии, Италии, Польши, Эстонии и Литвы.

«На встрече президент заявила, что для стабилизации ситуации она готова сотрудничать со всеми политическими силами, у которых нет призывов к дестабилизации», — говорится в сообщении.

Зурабишвили на встрече заявила, что Грузия является очагом стабильности. Президент добавила, что «нетрудно догадаться» кому выгодны дестабилизация и напряженное развитие событий в стране.

Ранее Зурабишвили обвинила в организации протестов Россию. Глава государства назвала Москву «врагом и оккупантом» и заявила, что в дестабилизации ситуации якобы заинтересованы российские власти. Однако глава государства не подкрепила обвинения доказательствами.

Массовые протестные акции начались в Тбилиси в минувший четверг. Протестующие выступили против участия делегатов из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Согласно последним данным, в ходе манифестаций травмы и ранения получили по меньшей мере 240 человек. Более 300 протестующих были задержаны.

По некоторой информации, к беспорядкам могут быть причастны местная оппозиция и организации из США. Эти данные, в том числе, подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, на территории страны работает базирующийся в США фонд «Свободная Россия», деятельность которого, по мнению ряда экспертов, носит антироссийский характер. За беспорядками в Тбилиси также может стоять Агентство США по международному развитию. В Интернете граждане США и ЕС активно подталкивают грузинских граждан к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.