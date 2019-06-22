В Испании собирают деньги на похороны погибшей российской девочки

Мадрид, 22 июня. Испанская культурная благотворительная ассоциация DAR начала собирать деньги на похороны погибшей в окрестностях Барселоны российской девочки. Соответствующее сообщение размещено на странице ассоциации в соцсети Facebook.

«На днях в одной русскоязычной семье произошла большая трагедия. Погибла юная девочка. Многие, кто живет в Испании, знают, что вопрос захоронения здесь очень сложный и дорогостоящий… Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Давайте вместе закроем этот счет и покажем, что солидарность наша не имеет границ, рас и возраста», — сообщает ассоциация.

Организаторы планируют собрать пять тысяч евро, именно на эту сумму выписан счет похоронного агентства. Им уже удалось набрать более половины суммы.

В понедельник, 17 июня, местные СМИ сообщили, что недалеко от Барселоны в городе Матаро обнаружено тело 14-летней девочки из России. Погибшая проживала в Испании с несовершеннолетним братом и матерью, которая несколько дней назад покинула страну.

Специалисты обнаружили на теле погибшей следы, характерные для ударов холодным оружием, в том числе глубокий порез на горле. Изначально следователи рассматривали версию убийства и самоубийства.

Мать жертвы также заявила об исчезновении другого несовершеннолетнего ребенка — 16-летнего сына, сообщила Газета.ru. Поиски подростка продолжаются, но этот розыск не имеет криминальной составляющей, подчеркнули в испанских правоохранительных органах. Подростка разыскивают, чтобы обеспечить его безопасность.