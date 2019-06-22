Пушков усомнился в компетентности президента Грузии после ее слов в адрес России

Тбилиси, 22 июня. Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в компетентности президента Грузии Саломе Зурабишвили и ее авторитете в обществе, после слов в адрес России. Мнением политик поделился в микроблоге Twitter.

«Выступления в Грузии — дело рук радикалов, а президент этой страны обвиняет в них Россию. Г-жа Зурабишвили, вероятно, не справляется с функциями президента и имеет низкий авторитет в обществе, если допускает такие безобразия. Россия же здесь ни при чем. Нечего на зеркало пенять», — дал совет Зурабишвили Пушков.

В минувший четверг, 20 июня, в Тбилиси начались массовые протестные акции. Согласно последним данным, в ходе манифестаций травмы и ранения получили по меньшей мере 240 человек. Более 300 протестующих были задержаны.

По некоторым сведениям, к беспорядкам причастны местная оппозиция и некоторые организации из США. Эти данные также подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявлял, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Кроме того, на территории Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которой носит антироссийский характер.

За беспорядками в Тбилиси может стоять Агентство США по международному развитию. В Интернете граждане США и ЕС активно подталкивают грузинских граждан к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.

Тем не менее, президент Грузии обвинила в организации протестов Россию, сообщает Газета.ru. Зурабишвили назвала Москву «врагом и оккупантом» и заявила, что в дестабилизации ситуации в стране якобы заинтересованы российские власти. При этом глава государства не подкрепила обвинения какими-либо доказательствами.