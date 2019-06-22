Жителей Тбилиси расстроило решение РФ о приостановке турпотока

Тбилиси, 22 июня. Жителей столицы Грузии, работа которых связана с обслуживанием туристов, расстроило решение РФ о приостановке турпотока.

«Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», — цитирует работника одного из отелей в центре Тбилиси РИА Новости.

На скорое сокращение потока туристов из России также жалуются владельцы заведений общественного питания и водители такси. В Тбилиси отмечают, что сейчас в стране начало туристического сезона.

Ранее Газета.ru сообщила, что по данным Российского союза туриндустрии (РТС) в настоящее время в Грузии находятся не более пяти тысяч российских туристов, прибывших в страну по путевке. Россиян, приехавших в Грузию самостоятельно, в разы больше, уточнили в союзе.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, которым вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Документ вступит в силу 8 июля.

Решение глава государства принял после того, как в минувший четверг, 20 июня, в Тбилиси начались массовые протестные акции. По некоторым сведениям, к беспорядкам причастны местная оппозиция и некоторые организации из США. Эти данные также подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявлял, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Кроме того, на территории Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которой носит антироссийский характер.

За беспорядками в Тбилиси может стоять Агентство США по международному развитию. В Интернете граждане США и ЕС активно подталкивают грузинских граждан к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.