Адвокаты осужденной в США россиянки Осиповой подали апелляцию на приговор

Вашингтон, 22 июня. Адвокаты осужденной в США по обвинению в похищении собственного ребенка россиянки Богданы Осиповой в пятницу подали апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда. Соответствующие судебные документы направлены в апелляционный суд по Десятому округу.

Американский суд в Канзасе приговорил Осипову к семи годам тюрьмы. Ее обвинили в похищении собственных детей и вымогательстве денег у бывшего мужа Брайана Мобли. В течение 3 лет после освобождения россиянка должна будет находиться под надзором. Кроме того, ее обязали выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек.

Богдана Осипова училась и работала в США. Там она встретила будущего мужа. Но со временем выяснилось, что у Мобли нестабильное психическое состояние. Осипова неоднократно заявляла в полицию о домашнем насилии.

В 2014 года россиянка уехала из США и родила на территории России второго ребенка от Брайана Мобли. Когда в 2017 году Осипова вернулась для налаживания отношений, ее арестовали сотрудники ФБР. Позже выяснилось, что за время отсутствия россиянки Мобли установил безраздельное опекунство над детьми. Осипову осудили по статье за международную кражу детей родителем.

Значительную поддержку столкнувшимся с несправедливостью за границей гражданам РФ оказывает Фонд защиты национальных ценностей. Ранее организация выделила средства для оплаты адвокатов арестованной в США по сфабрикованному делу Марии Бутиной. Россиянка обращалась к соотечественникам из американской тюрьмы с просьбой о помощи, отметив, что ее семья не в состоянии оплатить услуги адвокатов, чтобы добиться справедливости.