Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

В ОБСЕ осудили насилие в отношении журналистов на митингах в Грузии

39
0 Оставить комментарий

В ОБСЕ осудили насилие в отношении журналистов на митингах в Грузии

Вена, 22 июня. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил применение насилия против журналистов во время акций протестов в Грузии. Об этом говорится в опубликованном на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пресс-релизе.

«Я осуждаю применение насилия и нападения на работников СМИ во время демонстраций в Тбилиси», — цитирует Дезира RT.

Представитель ОБСЕ призвал грузинские власти незамедлительно расследовать все случаи применения насилия в отношении журналистов и привлечь виновных к ответственности.

Акции протеста начались в Тбилиси в минувший четверг, 20 июня. Впоследствии протесты вылились в антиправительственные демонстрации, начались столкновения с полицией.

В результате протестных акций пострадали не менее 240 человек, включая 80 полицейских. Среди раненых оказалось множество представителей СМИ.

По некоторым сведениям, к беспорядкам в Тбилиси помимо местной оппозиции могут быть причастны США. В частности, старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер ранее заявлял, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

infox - new
Автор: Виталий Малясев
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров