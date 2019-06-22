Порошенко обозначил цели своей партии на выборах в Раду

Киев, 22 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко обозначил цели своей партии «Европейская солидарность» на досрочных выборах в Верховную раду. Заявление прозвучало в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Порошенко, его партия идет на выборы, чтобы защитить демократию, государство и независимость судебной системы.

«Мы, чтобы защитить государство, защитить демократию, защитить независимость судебной системы, включая решение КС, и обеспечить доверие людей к ним, мы готовы к выборам, к выборам мы подходим в хорошем настроении», — сообщил Порошенко.

Экс-президент подчеркнул, что идет на выборы не ради должностей, но чтобы «тяжело работать» и «защитить реформы». Также Порошенко собирается обеспечить подготовку Украины к вступлению в НАТО и ЕС и противостоять попыткам «антиукраинских сил» развернуть движение страны «с евроатлантического курса».

Указ о досрочном прекращении полномочий украинского парламента вскоре после инаугурации подписал действующий президент Украины Владимир Зеленский. Ряд депутатов от Радикальной партии и «Народного фронта» не согласились с решением главы государства. Но Конституционный суд Украины признал указ Зеленского конституционным.

Досрочные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе, при которой половина мандатов достанется избранным по партийным спискам депутатам, половину мест в парламенте займут избранные в мажоритарных округах политики.

Ранее Газета.ru сообщила, что в парламентском рейтинге лидирует партия Владимира Зеленского «Слуга народа». За нее готовы проголосовать 47,6% избирателей. «Оппозиционную платформу — За жизнь» собираются поддержать 12,4% украинских граждан. Партия Порошенко «Европейская солидарность» может рассчитывать на голоса 8,8% избирателей.